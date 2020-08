El fin de semana pasado trascendió el rumor de que More Rial se había contagiado de coronavirus. Sin embargo, la mediática se mostró furiosa por el chimento y reveló que el análisis de su último hisopado para desmentirlo.

Después de que Ángel de Brito mostrara en " Los Ángeles de la Mañana" los resultados de sus análisis, la hija de Jorge Rial declaró que decidió instalarse, junto a su hijo Francesco, en la casa de una de sus amigas en medio de la cuarentena obligatoria.

.

En la misma línea, More aseguró que para su tranquilidad y para cuidar la salud del pequeño que tuvo con su ex Facundo Ambrosioni se realiza el test del COVID-19 cada 15 días. Además, manifestó: "Ahora estoy en la casa de mi mejor amiga con la niñera y Francesco, estamos aislados. Estamos diez días acá, después vamos diez días a mi casa".

En ese momento, el conductor de "LAM" quiso saber si su práctica se la habían recomendado los médicos: "No, no. Como es una casa en un country dijimos 'ya fue, nos vamos para ahí para estar más tranquis'. Nos aburrimos de tanto encierro. Yo vivo en Capital y no quiero llevar al nene al parque porque es un riesgo", explicó la joven de 21 años.

El último posteo de More Rial en su cuenta de Instagram.

En cuanto a las repercusiones que se generaron sobre su estado de salud, comentó molesta: "Yo subí una foto a Instagram donde puse 'cuarentena mood' y fue porque todo el mundo está en cuarentena. Ahí empezaron a romper las pelot...".