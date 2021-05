Jorge Rial viajó a Miami para vacunarse contra el Coronavirus y en declaraciones posteriores reveló que toda su familia había sido inoculada. Sin embargo, su hija Morena desmintió esta versión.

Hace algunos días, cuando estaba a punto de subirse al avión para viajar a Miami, Rial dijo sentirse angustiado y habló de la situación de su familia. “Ellos ya están vacunados, “el único que quedaba era yo”.

Sus declaraciones al portal Farándula show generaron incertidumbre porque no aclaró si se refería a su esposa, Romina Pereiro, o a sus hijas, Morena y Rocío.

Pero More salió a responderle y negó haberse inoculado. Así lo confirmó Ángel de Brito en "Los ángeles de la mañana": "Hablé con Morena y me dijo que ella no está vacunada, que no sabía a que se refería su papá puntualmente".

"Ella me dijo 'yo no estoy vacunada'. Quizás se refería a que Romina está vacunada. De Rocío no sé porque nunca tuve contacto", cerró.

Tras mostrar la contradicción, Pereiro se comunicó con De Brito para aclarar sus dichos: “Hola, hablé con Jorge, soy Romina Pereiro, me dijo que quiso decir que está inmunizada y se equivocó. Yo estoy vacunada. Trabajo en un centro médico con pacientes de riesgo”.