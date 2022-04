More Rial está en la dulce espera de su segundo hijo, tal como informó Ángel de Brito en "LAM". La influencer está en pareja hace pocos meses con "El Maxi", un cantante cordobés de cuarteto, por lo que se mostró muy feliz con la noticia.

"Viajé a Buenos Aires para hablar con mi papá sobre el tema. A mi papá se lo dije en la cara mientras comíamos el domingo", comentó en un audio que mostró el conductor. Jorge Rial fue sincero en su reacción, tal como mencionó la mediática en una entrevista que brindó en las últimas horas en el programa de América.

.

Según lo que explicó More Rial, quería darle la noticia al ex conductor de "Intrusos" en persona, por lo que viajó desde Córdoba para notificarlo. Tal como se esperaba, fue consultada por cómo se tomó la noticia, en especial porque ya es nieto de Francesco, hijo fruto de la relación de la influencer con Facundo Ambrosioni.

More Rial, muy enamorada de "El Maxi".

"Mi papá quedó medio shockeado", comenzó en su relato la joven que aclaró que fue su hijo que le dijo directamente a su padre que tendría un hermanito. "Él me mira fijo y me dice: 'es mentira, 'no?' y yo me empecé a reír porque era muy fuerte, no quería decírselo tan rápido".

Además, después completó su anécdota: "Después me dijo que me cuide, hicimos videollamada con Maxi y le dijo que me cuide, que yo había pasado cosas". De todos modos, More Rial se mostró más que feliz con la noticia de que será madre por segunda vez.