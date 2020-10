Morena Rial contó detalles de sus conflictos con Romina Pereiro, actual pareja de su padre, y decidió bloquearla de las redes como también a su papá. Sin embargo, eso no fue todo porque la mediática brindó picantes declaraciones sobre la interna familiar y destrozó al conductor: "No le voy a perdonar lo que hizo de internarme en un psiquiátrico y esas cosas, porque lo que pasé no lo pasó en su vida".

Este miércoles, la joven fue por más y realizó un vivo en su cuenta de Instagram junto a su abogado, Alejandro Cipolla, y lanzó un picante "chiste" con su hijo Francesco Benicio. “Mirá mi hijo limpiando. Lo tengo adiestrado para cuando Jorgito nos corte todo. Mi hijo sigue limpiando, yo me empezaría a preocupar. Él se cree... Está medio loquito”.

.

Luego Morena, que estaba con un amiga que cuidaba a Francesco, leyó una pregunta de una usuaria y explotó: “Hay que poner la tele, amiga. ¿Quién pide una hermanita? Chicos, por qué no se van a trabajar y me dejan de romper las bo...Lo único que me falta, en esta repu... vida quedar embarazada. Suicidio directo. No tengo punto medio. Con la suerte que tenemos pone Intrusos ahora”.

Por último, More se refirió a su situación económica, la cual dependía de su padre: “Ya no me mantiene más Jorge, me cortó todo. Todo bien igual. ¿Qué voy a hacer? Capaz que en algún momento me empiezo a prostituir, algo voy a inventar para darle de comer a mi hijo. Sino, vamos a ir al semáforo a pedir monedas”.

.