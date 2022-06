Desde que Jorge Rial y Josefina Pouso fueron vistos compartiendo una cena juntos en España, comenzaron los rumores de noviazgo entre ellos. Ante esto, muchos se preguntaron cuál habrá sido la reacción de la ex pareja del conductor, Romina Pereiro, de quién se separó abruptamente a principio de año.

En "LAM", Yanina Latorre indicó que el vínculo entre Rial y Pouso viene desde marzo y que ya llevan varios encuentros públicos. "Estamos los dos riéndonos, recién nos levantamos. A él un poco le pegó mal, porque la ex se puso loca y de toque le mandó un mail muy sacada, pero ya fue", le habría contado la periodista a la esposa de Diego Latorre.

La imagen que salió a la luz de Jorge Rial con Josefina Pouso en Madrid.

More Rial, la hija del conductor de "Argenzuela", también fue consultada sobre el supuesto nuevo romance de su papá y emitió algunas declaraciones explosivas sobre Pereiro. En diálogo con "Polino auténtico", la pareja de El Maxi declaró: "Yo a mi papá le pregunté por Josefina porque todos me mandaron mensajes, y el me dijo que era un amiga ¡Y está bien! Como Romina puede tener amigos, él puede tener amigas".

"No la conozco, pero lo que a mi papá le haga feliz a mí también. Mi papá puede estar con cualquiera, ya es una persona grande", agregó despues More, quién está embarazada de su segundo hijo.

En cuánto a si se mantiene contacto con la ex esposa de su padre, la joven indicó: "Yo no me hablo con ella, pero tampoco cuando estaba con mi papá".

