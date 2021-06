Instalada otra vez en Buenos Aires, More Rial está enfocada en su carrera mediática y en la búsqueda de nuevos proyectos laborales para trabajar en televisión. Si bien aseguró que le gustaría participar de "MasterChef Celebrity 3", lamentó que aún la producción no se puso en contacto.

Sin embargo, su vida sentimental también presentó algunas novedades. Luego de entablar una buena relación con su ex y padre de su hijo, Facundo Ambrosioni, en su paso por Córdoba, el corazón de More parece tener nuevos rumbos.

.

Semanas atrás fue vinculada en un romance con Yao Cabrera, el youtuber que organizó una pelea con el Chino Maidana. Pero, el joven tiene novia, por lo que la hija de Jorge Rial quedó envuelta en una discordia.

Este martes, la joven influencer habló de su relación con Yao. Invitada a "Los Ángeles de la Mañana", Ángel de Brito le preguntó: "Ya que estamos con los influencers. Leí que estás de novia con Yao Cabrera, ¿es verdad eso?" y ella respondió: "No, no estoy de novia. Estoy sola, estoy sola".

More Rial y Yao Cabrera tienen una cercana relación

"Lo conozco pero no estoy con él. Salimos a comer un par de veces, pero es mi amigo", detalló More. Luego Mar Tarrés aclaró que Yao está en pareja y deslizó: "Capaz será la amante o la tercera en discordia". Pero More cerró tajante: "No, no, cero. No estoy con él".