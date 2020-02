@soficrotti

Hace seis meses, un video de la Bomba Tucumana en " Intrusos" se viralizó por utilizar una frase que descolocó a Jorge Rial, su conductor.

La cantante contó la discriminación que sufrió durante su paso por el "Bailando" y enumeró todos los insultos que recibió. "No saben cómo sufrí en esa época, como no soy del palo me moría. Empanada de esto, negra villera, sucia, pata sucia, ladrona, gorda cerda. (Me decían) 'Sos la mamá de Morena Rial'", lanzó sin filtro ante la atónita mirada de Rial.

Pero ahora, More decidió tomar cartas en el asunto e iniciará acciones legales contra la Bomba. "Esta semana voy a presentar la querella penal en Tribunales y esperar que designen la audiencia y se presente", reveló Alejandro Cipolla, abogado de More, en diálogo con DiarioShow.com.

"Cuando fue a 'Intrusos' y dijo que le decian cosas terribles y horribles, y que la discriminaban, una de esas cosas es que era la mamá de Morena Rial", detalló el letrado.

Y concluyó: "Hizo alusion a que ser la mama de ella era un acto de vergüenza y algo horrible".

Por su parte, More Rial confirmó a DiarioShow.com que le presentará una querella penal, pero no quiso dar detalles sobre el tema.

Mirá el incómodo momento en que la Bomba Tucumana se refirió a More Rial: