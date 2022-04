More Rial está pasando por un momento de felicidad luego de anunciar su embarazo con su novio, el cantante "El Maxi".

En diálogo con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", la hija de Jorge Rial expresó: "Mi papá estaba emocionado, a él se lo contó Francesco porque este habla mucho, le contó él directamente, le dijo ´Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza´".

.

Al ser consultada por los nombres, la famosa dijo: "Yo no pienso mucho en los nombres, a Francesco se lo eligió su papá, asi que ahora que lo decida Maxi, los nombres de mi papá no son muy lindos así que no vamos a pelear por el nombre. Maxi quiere Bautista por el padre supongo".

Por otro lado, el cantante indicó: "Me emocionó verlos a More y a Francesco, yo sé la clase de madre que es More y estoy contento que ella sea la madre de mi nuevo hijo, sé como es con Fran, no se le puede pedir nada más a la vida, esta bueno poder ser felices todos juntos".

¡Mirá el video de More Rial hablando de su bebé junto a "El Maxi"!