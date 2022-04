Desde hace varios años, More Rial decidió irse a vivir a Córdoba. Ella siempre había vivido en Buenos Aires junto a su padre Jorge, pero de un momento para el otro se mudó de provincia. Nunca se había sabido cuál fue el motivo y en una entrevista que dio para "A la tarde" contó la historia detrás.

Allí Luis Ventura le preguntó el por qué de su decisión y dijo: "Sinceramente nosotros nos habíamos venido al principio por el papá del nene, por Facu". A pesar de que eso fue hace un tiempo, la rubia se separó del papá de su hijo y decidió quedarse en la capital cordobesa.

.

Y agregó: "Después yo hice temporada, quería quedarme y me quedé. Después me intenté volver porque tenía ganas de volverme, pero bueno, después me puse con Maxi y ya está". Actualmente la influencer se encuentra en Córdoba por su nuevo novio, Maximiliano Bertorello.

Asimismo, aseguró que por el momento se quedará allá y que seguirá viajando para Buenos Aires a visitar a su familia. De todas formas, su papá y su hermana han ido para allá a verla y sobre todo a Francesco, su hijo.

More Rial y Maxi Bertorello en Córdoba.

Habrá que ver cómo continúa su relación ya que, al parecer, de eso depende su estadía en la ciudad del cuarteto.

¡Mirá el video de More Rial contando el motivo por el cual se fue a vivir a Córdoba!