Desde el comienzo de su participación en "ShowMatch: La Academia", Mar Tarrés se vio envuelta en distintas polémicas. En primer lugar, la modelo fue muy criticada por hacer un comentario sobre la comunidad judía. Después, volvió a estar en el ojo de la tormenta al referirse a su coach de canto como hombre cuando en realidad es una mujer trans.

En la misma línea, la participante del reality de El Trece fue duramente criticada por More Rial, quien en un momento meditó la posibilidad de convertirse en su socia, pero finalmente no aceptó.

En una entrevista por Zoom con "Los Ángeles de la Mañana", la hija de Jorge Rial explicó por qué no le cae bien Tarrés: “No es que no me la fumo, el tema es que ella hace apología que ser gordo está bien porque no está bien. Es una enfermedad que hay que tratar. Yo lo sufrí. Ella hace apología de que comerse una hamburguesa está bien y te hace feliz. No".

Mar Tarrés y More Rial en 2017.

"Si tenés una enfermedad, tendrías que cuidarte e ir al médico. No comerte la hamburguesa y está todo bien. Mucha gente sufre, se mata o se muere”, expresó More sobre el discurso de Mar.

.

Además, la joven mediática recordó el momento en que casi se asocia a la influencer: “Ella me ofreció poner una marca juntas, como ella no era conocida y me ofreció poner una cápsula. Pero para hacerse más famosa. Yo estaba más gorda...".

"Ella dijo que yo estaba mal porque fue justo cuando tuve el problema con mi papá... No me parece tirar mierda contra mí cuando yo no me comporté mal con ella. Hace tres años tuve mis problemas que ya pasaron, no lo entiendo”, expresó indignada en LAM.