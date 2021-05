Si bien todavía no terminó la segunda temporada, la producción de " MasterChef Celebrity" ya está buscando a los famosos que participarán de la próxima edición y hay varios nombres dando vuelta.

Una de las que se mostró interesada fue More Rial, quien en su Instagram aseguró que le gustaría que la llamen: "Nunca me lo propusieron. Lo pensaría, no cocino muy bien pero le pongo onda".

Sin embargo, luego fue por más y reaccionó a una nota de DiarioShow que la propone como participante. "Ya tienen mi número o el de mi abogado", manifestó mostrándose abierta a que la llamen.

Y luego disparó confiada: "Pero si voy, sé que lo gano, 'imposible' es una palabra que no está en mi vocabulario". ¡Se tiene fe!

¿Te gustaría ver a More Rial en " MasterChef Celebrity"?