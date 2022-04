En octubre de 2020, Mora Godoy confirmó su relación con Gustavo Sofovich, hijo de Gerardo Sofovich. Si bien siempre mantuvieron bajo perfil con su noviazgo, por los pocos detalles que brindaban a los medios se los veía muy unidos y con un vínculo firme. De todos modos, luego de esos meses compartidos, la bailarina y el productor terminaron su romance el año pasado, con motivo de las exigencias de sus proyectos laborales en la pandemia que habrían desgastado la relación.

.

Hasta el día de hoy, a Mora no se le conoció ningún otro pretendiente oficial, pero eso cambió este fin de semana, cuando la figura estuvo como invitada en el programa "Nara que ver". Allí, sorprendió a todos al hablar sobre su nuevo presente sentimental.

"Te veo contenta, te veo feliz", le dijo Nara Ferragut al principio. "Si, la pandemia así como ha sido muy difícil, trajo cosas muy lindas", comentó entre risas la bailarina, quién presentó formalmente a un joven llamado Santiago como su pareja, y afirmó que está muy enamorada.

Mora Godoy contó como empezó su noviazgo con su nuevo novio, Santiago.

Mientras Godoy y la conductora hablaban, en la pantalla la producción puso una foto de la bailarina junto a su novio, y Ferragut comentó sobre su apariencia: "Che pero qué lindo Santiago", a lo que Mora respondió: "Es un bombón, a mí no me gusta mostrar mucho porque después me lo van a robar".

Luego, la artista relató la historia de cómo conoció al hombre. "En pandemia, el salía de la verdulería y yo de la ferretería y nos conocimos en el barrio por que él vive a la vuelta de casa", indicó la bailarina, y agregó que Santiago se animó a encarlara. "Me encanta eso, hoy es mucho redes sociales. Me siguió una cuadra y me empezó a hablar. Me dijo que me vio en el bar de la vuelta por que era cuando se empezaba a poder salir afuera", explicó Godoy, que informó además que hace 9 meses está saliendo con él.

Mirá lo que dijo Mora Godoy sobre su nuevo noviazgo