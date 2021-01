El misterio sobre la vida de Diego Maradona, antes de su muerte el pasado 25 de noviembre, en la casa que alquilaba en el barrio cerrado San Andrés de Tigre parece haber llegado a su fin. Es que ahora apareció Romina Milagros Rodríguez, apodada "Monona" por el propio Diez, quien se desempeñó como la cocinera personal del astro del fútbol hasta su fallecimiento.

En una extensa entrevista con Rodrigo Lussich para "El Show de los Escandalones" que se emitirá completa este domingo a las 20 por la pantalla de América, Monona brindó detalles inéditos sobre las horas finales del exfutbolista. “Lo último que hablé con él fue a la noche. Fui y me dijo que no quería comer, entonces le dije que al menos le hacía unos sanguchitos y un té. Dicen que no comió, pero es mentira, comió un sándwich porque yo los contaba para ver si comía o no. Había cinco, así que uno se lo comió Diego, es mentira que no comió”, declaró.

.

En relación a los intentos de reanimación que se le realizaron aquellaa mañana del 25 de noviembre, la empleada doméstica aseguró: “Ese día no... fue mucha locura. Yo cuando lo vi a él, ya estaba fallecido. Me acuerdo del conteo, que no quiero ni acordarme. Decían '1, 2, 3, vamos'. Contaba la enfermera cuando hacía en el RCP".

“Me acuerdo de ese día todo, todo me acuerdo", cerró en el adelanto que pusieron al aire este viernes en "Intrusos". Además, Lussich adelantó que la mujer se refirió a la convivencia y la relación que llevaba con él, lo cual permite conocer más a Diego Maradona en la intimidad de su hogar.