La temporada teatral del verano pasado tuvo como protagonistas a Sol Pérez y Mónica Farro, quienes tuvieron fuertes cruces en la obra "20 Millones" en Mar del Plata.

Es por eso que Farro recurrió a su abogado para iniciarle acciones legales a la modelo. Este sábado en "El run run del espectáculo", que se emite en Crónica HD, revelaron que se viene una mediación entre ellas.

Además, Mónica dio su palabra en vivo y se refirió a las críticas que recibió de parte de Sol: "Quiero justicia porque con el respeto que nos merecemos las mujeres hay cosas que no se deben decir en televisión".

Y destacó: "Nunca me referí de una forma horrible hacia ella, siempre la respeté. Por eso estoy muy tranquila porque no hay nada que me pueda jugar en contra".

En cuanto a si estaría cara a cara con Pérez, respondió: "Si por supuesto con mi abogado de por medio, no hay problema. Sé quién soy y que no tengo que atacar a nadie".

Luego sobre si aceptaría un pedido de disculpas, expresó: "Ya pasó el tiempo suficiente para eso. No me hubiese interesado que sea público porque pasaron cosas en la parte privada que quizás fue algo que más me afecto. Lo que dijo en público fue nefasto. Me hubiese gustado un pedido de disculpas en privado".

Por último, se refirió a los supuestos golpes entre ella y Sol: "Había nueve personas adentro del teatro y nunca fue así. Ella dijo que le quise pegar y esas personas te pueden decir que no fue cierto".