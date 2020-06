Mónica Farro es conocida por ser una de las mediáticas más filosas en el mundo de la farándula, además de destacarse por su sensual figura, es de las mujeres que no se guarda ninguna opinión. En las últimas horas arremetió contra Ximena Capristo y dejó ver una histórica enemistad entre ellas.

Después de reavivar su fuerte cruce con Sol Pérez por las rutinas de gimnasia que comparte en su cuenta de Instagram, la vedette uruguaya recordó su mala relación con la Negra.

"Cuando hice función con el marido nos teníamos que besar y ahí empezó el quilo...", apuntó la mediática en refencia a una obra teatral compartida con Gustavo Conti. Sin embargo remarcó: "Después nunca trabajé con el marido, más que en esa vez que fue hace diez años atrás. Ellos ya estaban casados".

.

Conti y Capristo están en pareja hace poco menos de 20 años. Se conocieron en la primera edición argentina de "Gran Hermano", después se casaron y formaron una familia con el nacimiento de su hijo, Félix.

Durante una transmisión con Martín Lema, conocido como "el fan de 'ShowMatch'", el presentador aseguró: "Ximena dijo que supuestamente el marido en una temporada que tuvo con vos contó que no eras buena compañera, que tenías problemas con todo el mundo, que eras una bardera".

Mónica Farro en la cuarentena.

Sorprendida por el comentario, Farro respondió: "Ximena nunca me cayó bien, nunca tuve problemas con ella, pero nunca me cayó bien y ahora que me decís esto, menos". Mientras que sobre su historial de peleas mediáticas disparó: "Muchas hablan de mí para que después les conteste porque saben que mido y tengo rating".