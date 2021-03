A pesar de la gran carrera en la farándula argentina que tiene Mónica Farro, la vedette atravesó duros momentos en el medio durante su relación con su ex pareja, Jorge “El Negrito” Luengo, productor de Ideas del Sur, ya que después de denunciarlo públicamente por violencia de género, perdió varios trabajos, incluyendo la convocatoria en ShowMatch.

La modelo uruguaya estuvo cuatro años de su vida junto al productor, quien en repetidas ocasiones la golpeó y hasta estuvo al borde del asesinato, ya que de haber estado un minuto más con ella, Farro hubiese muerto asfixiada.

Mónica Farro reveló que perdió muchos trabajos por la denuncia que le hizo a su ex novio.

En diálogo con "El Run Run del Espectáculo" de Crónica HD, la actriz uruguaya contó cuál fue el momento detonante que la empujó a salir de esta relación abusiva: "Ellos te dicen que te aman tanto, y el golpeador es un enfermo y una también es una enferma".

"Estuve muy cerca de estar muerta. Si pasaba un minuto más con la almohada en la cabeza y ya estaba. Ese día pensé que me iba a morir. Me puso la almohada en la cabeza y pensé que me moría. Me quería asfixiar", afirmó.

La vedette casi fue asesinada por su ex pareja, productor de ShowMatch.

"Te dicen que te aman, que no va a pasar nunca más, que sienten tanto amor y por eso no los podes dejar. Tienen una parte linda adentro pero también está la parte horrorosa. Es horrible que diga esto pero uno se acostumbra a la violencia y a vivir así, y cuando no pasa nada, uno necesita que pase algo, y no sé por qué", manifestó.

Además, el el marco del Día Internacional de la Mujer, Farro reveló que va a incursionar en la política para actuar contra la violencia de género y generar iniciativas para proteger a todas las que sufren de los hombres.

Farro está en charlas para incursionar en la política y presentar proyectos para ayudar a las mujeres.

"Me propusieron formar parte de la política, no como diputada ya que no puedo porque soy uruguaya y no me puedo postular ahora, pero sí puedo empezar a trabajar y en unos años postularme. Pero voy a armar mi equipo y presentar proyectos. No voy a decir el partido político aún. Se puede comenzar por creerle a la mujer e intentar hacer algo", cerró sobre su nuevo proyecto laboral.

