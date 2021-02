Mónica Farro sorprendió al revelar en una entrevista que está cerca de transformarse en una personalidad política, luego de haber recibido una propuesta formal de un partido.

En una entrevista contó que tuvo problemas para trabajar por ser mujer y haber denunciado a su ex pareja, el productor de "Showmatch" Jorge "El Negrito" Luengo, por violencia de género.

“Desde el problema que tuve con una persona que denuncié por violencia, de lo de Tinelli no me llamaron más. No apoyaron a la víctima y siguen sin apoyarla. En ese lugar yo no voy a entrar más, ya lo asumí. Es lamentable en el siglo que vivimos", reveló Farro en diálogo con "Mitre Live".

Y con esa experiencia, sumada a su gran popularidad, dio la primicia de que podría convertirse en funcionaria pública: "Ahora me están tentando para la política. Tengo unas propuestas que estoy pensando para tener un espacio y acompañar hablando sobre los derechos de la mujer. No voy a decir que partido ni nada porque todavía no lo tengo decidido“.

“Es algo interesante, también sé que me voy a poner mucha gente en contra por perteneer a un partido. Está bueno tener un cargo a futuro, quizás un espacio, y lo estoy pensando“, agregó.

Y luego explicó que no le interesan algunas aristas del ambiente porque pueden ser muy violentas: “La política desde el lado de los derechos de la mujer, no desde un lugar pesado, nunca fanática con una locura. El otro día me agredieron en la vía pública por elegir a Pepe Mujica en el programa de Jey Mammón donde tenía que sacar a uno de tres uruguayos. En las redes hubo un montón de comentarios porque había hablado mal de Mujica cuando nunca lo hice".

Sobre cómo toma esas interpelaciones, exclamó: "No me interesa mucho pelear por el tema política. Una desubicada esta persona. Me atacó la señora adelante de mi hijo. 'Vayase de acá, vieja atrevida', le dije“.

.

Luego desarrolló sobre sus intenciones de pertenecer a un espacio político, tras aclarar que ella es del Partico Blanco, en contraposición a Mujica que es Colorado. Finalmente, expresó: “Estoy pensando lo de la política porque te puede hacer un mal querer hacer un bien desde un espacio. Siempre con mucha tranquilidad y siendo yo. Yo no pienso robarle nada a nadie".

"No tengo ganas de tener un país en contra. La política divide y no voy a cambiar a la gente yo. Estoy analizando los pro y los contra, esto nunca lo dije", concluyó.

¡Mirá el video!