Miss Bolivia, una artista que pregona con sus canciones y sus declaraciones por los derechos de la mujer y el feminismo, fue denunciada por una ex empleada que la acusa de haberla dejado sin trabajo justo cuando quedó embarazada.

Se trata de Caro Pacheco, cantante y profesora de canto, que se desempeñó como corista de Paz Ferreyra, nombre real de la vocalista, por una década. El martes 24 de noviembre hizo pública su denuncia a su ex empleadora por disminuir su trabajo cuando quedó embarazada y luego de haber dado a luz a su hijo, hasta llegar a dejarla completamente sin empleo.

En un hilo de Twitter, Pacheco detalló lo que ocurrió con la cantante: "Por fin puedo decir: la demanda a mi ex empleadora ingresó. Arranca el (largo) tramo final. En 2018, luego de parir y sin aviso ni arreglo, comenzó a recortar mi trabajo hasta hacerlo desaparecer. Después de DIEZ (10) años de ser la voz a su lado, sin saber, entrené a mi reemplazo".

"Explícitamente en un llamado en donde yo rogaba por laburo (febrero 2019, muy puérpera) me dijo que ella canta con quien quiere. También me hizo creer que fue mi responsabilidad quedarme sin trabajo", prosiguió.

Luego aclaró que no se trataba de un tema económico: "A mi (ex) compañero lo siguió contratando. Tengo un comunicado formal de todo esto pero no sé cómo ni cuándo", siguió.

Sobre el final dice sentirse mal porque siente que es hipócrita la militancia que hace: "Es indignante que siga siendo cara del orgullo (???) para por ejemplo el in4di. Casi hago la denuncia por discriminación ahí, imagínate lo sola que me siento cada vez que la revaloriza".

Hasta el momento, Miss Bolivia no se expresó en las redes sobre este tema, pero vale recordar que hace algunos meses se armó una gran polémica debido a una denuncia que hizo contra su ex.

.

En junio de este año declaró que víctima de violencia de género a través de mensajes en sus redes sociales, mientras su ex pareja, Emmanuel Taub, anunciaba por los mismos medios su separación de Paz en buenos términos.

Luego de que Ferreyra mostrara fotos con heridas en su rostro, Taub negó haber atacado a su pareja y se "autodenunció" para ponerse a disposición de la justicia. Tiempo después, la denuncia de la cantautora fue desestimada.