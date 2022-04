Está casi de más recordar que Mirtha Legrand es una mujer récord de la tevé argentina, pero nunca deja de sorprender la lucidez y el nivel de actividad que mantiene a sus gloriosos 95 años. Por supuesto que, además de una buena genética, la Chiqui se cuida muchísimo; se aguantó dos años completamente aislada por miedo a contagiarse Covid-19, lo que además la alejó forzosamente de lo que más ama: su trabajo.

Pero en los últimos meses, con una situación sanitaria más controlada, vacunada y más segura, Mirtha retomó la vida social. Luego de festejar su cumpleaños en febrero, regresó a otra de sus grandes pasiones: ver teatro y asistir a eventos.

Así fue que el lunes por la noche la legendaria conductora dijo "presente" en el desfile organizado por su amigo Claudio Cosano, diseñador que suele vestirla. Ante los medios que estuvieron allí, Mirtha asombró a todos una vez más al revelar su rutina diaria de gimnasia, que incluye pesas para sentirse bien.

Mirtha Legrand reveló su rutina de ejercicios.

Bastó que le consultasen cómo se sentía para que Mirtha Legrand diese cátedra de voluntad y ganas de vivir. "Yo me siento perfecta, muy bien, muy activa. Hago kinesiología dos veces por semana, camino dentro de mi casa, que es grande, así que voy y vengo", comenzó diciendo. Pero acto seguido agregó: "Y no saben la gimnasia que hago... ¡Soy una maravilla haciendo gimnasia! Hago con pesas de 2 kilos en cada tobillo. Las debiera haber traído para que me vean".

Si bien que aclaró que la ejercitación la realiza acostada, aseguró que levanta las piernas para ejercitarse. Asimismo destacó el cuidado médico del que goza desde hace tiempo: "Bueno, tengo a Guillermo, mi kinesiólogo, que hace tres años ya que me acompaña, así que estoy muy bien... ¡estoy perfecta!", concluyó Chiquita, quien por estos días estaría definiendo su regreso a la televisión los sábados por la noche, mientras que los históricos almuerzos quedarían en manos de su nieta, Juana Viale.

Mirtha Legrand disfruta de un buen momento.

Ese es el único tema que le molesta un poco a la diva, ya que, según los rumores, las charlas entre El Trece y su nieto Nacho Viale, productor del ciclo, estarían empantanadas.