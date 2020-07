Hace unos días trascendió la noticia de que Mirtha Legrand iba a participar en sus dos programas desde su casa, ahora conducidos por su nieta Juana Viale, a través de la nueva tecnología que por protocolo de la pandemia se impone en la actual televisión.

.

En "Intrusos" afirmaron que la Chiqui no tenía intenciones de volver y, a raíz de esta información, Teleshow se comunicó con la conductora. "Es falso: no sé de dónde salió esa versión. Por el momento no vuelvo. Esta pandemia es muy peligrosa, yo estoy en zona de riesgo", explicó Legrand, descartando la posibilidad de su pronta vuelta a la actividad.

La Chiqui charló con Suar y ya hablaron de su regreso.

Recordemos que la diva había debutado el sábado 7 de marzo con esta nueva temporada de los almuerzos -la 52-, y sólo permaneció al aire dos emisiones. También admitió que en el canal están encantados con su nieta. "El fin de semana me llamó Adrián Suar, muy cariñoso como siempre, y quedamos para hablar sobre mi vuelta para dentro de algunos meses, si Dios quiere. Pero por ahora no voy a salir a ningún lado", cerró. Esto quiere decir que tanto "Almorzando con Mirtha Legrand" y " La Noche de Mirtha" seguirán bajo la conducción de Viale