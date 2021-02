Tras un 2020 muy duro por la muerte de su hermana Goldie, Mirtha Legrand celebró este martes sus 94 años junto a sus seres queridos en Barrio Parque, más precisamente en la casa de su hija Marcela Tinayre.

Como cada año, las cámaras y los periodistas esperaban ansiosos a la diva en la puerta de la propiedad. Al bajar de su lujoso vehículo, La Chiqui brindó llamativas declaraciones.

Por un lado, reveló que la semana que viene ya se dará la vacuna contra el coronavirus y que regresará a la televisión dos domingos por mes, mientras que Juanita Viale continuará acompañando a su abuela.

Además, al ser consultada en "Los Ángeles de la Mañana" por los llamados que recibió en su día, Mirtha contó polémica: "Me llamó Macri. Alberto no me llamó". Sin pelos en la lengua, la conductora reconoció que el expresidente se comunicó con ella en su cumpleaños y que el actual mandatario no la saludó.