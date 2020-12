Juana Viale comenzó el último programa de 2020 de una forma insólita: a puro baile, saltos e insultos. Acompañada por la canción de El Dipy, "Par-tusa" y con el cansancio acumulado, la actriz soltó: "Ya está, terminamos. Váyanse todos a la pu... madre que los parió".

Muchos la celebraron por su frescura y estilo propio, otros la criticaron por la obscenidad de ofender al aire y Mirtha Legrand dio su opinión sobre el asunto y recordó un episodio propio de hace muchos años.

Mirtha Legrand habló del polémico inicio del cierre de Juana Viale

En diálogo con Primiciasya.com, la Chiqui arrancó por aclarar: "No voy a decir ni una sola palabra. Me dijo Juani que ese es el título de una canción. Yo también la había escuchado varias veces en radio. Me hizo rememorar mi famoso ´¡Carajo, mierda!´ del cual siempre me arrepentí".

Sin embargo, la histórica conductora defendió a su nieta y destacó su gran trabajo al reemplazarla durante más de nueve meses: "Nadie elogió la evolución maravillosa que tuvo. Y que el sábado ganó la audiencia de todos los canales".

Mirtha afirmó que quiere que Juana continúe como conductora.

Ante la sorpresa de todos, Legrand reveló que le gustaría que Juana continúe desempeñándose como conductora en su programa: "Me gustaría que siga ella también el año que viene, pero no sé si ella querrá, a mi me encantaría".

