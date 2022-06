Desde que Mirtha Legrand dejó la televisión debido al aislamiento por la pandemia del coronavirus, la Diva de los almuerzos no pudo tener un regreso constante a su programa, al aire desde hace más de 50 años.

Si bien tuvo un efímero regreso en 2021, ocasiones en las que visitó a su nieta Juana Viale, quien se hizo cargo de la conducción del programa en su ausencia, el contrato de la productora de Nacho Viale con El Trece se venció y las negociaciones siguen en marcha ya que no se llegó a ningún acuerdo.

En ese sentido, Juan Etchegoyen, conductor de los Mitre Live, se comunicó con la legendaria conductora y quiso saber en qué estado se encontraban las charlas por su regreso a la televisión y la respuesta dejó a todos sin palabras.

"Le pregunté a Mirtha por su regreso a la televisión y me respondió ´hablá con Nacho Viale, él es el único que te puedo informar. Y luego le consulté si le gustaría hacer televisión en el trece o le da lo mismo, y me dijo ´me llamó Suar pero aún no le respondí, me gusta mucho trabajar en El Trece y es muy cómodo´ fue lo que me agregó la conductora”, reveló sorprendido el periodista.

