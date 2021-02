Este martes Mirtha Legrand cumple 94 años y por primera vez le toca celebrarlo sin su gemela Goldie quien falleció en 2020. Sin embargo, la diva prepara una celebración especial adaptada a los tiempos de pandemia de coronavirus.

"Nos vamos a juntar con la familia y unos pocos amigos. Lo permitido es hasta 20 personas pero nosotros seremos 12 o 13", detalló en comunicación con "Nosotros a la Mañana". Y no perdió la oportunidad para recordar a su hermana: "Este es el primer cumpleaños que no pasamos juntas desde el día en que nacimos. Es fuerte, pasé momentos de mucha angustia pero sé que ella me está mirando, siempre lo hacía".

.

Además, en medio del escándalo por la existencia de listados de "vacunación VIP" contra el coronavirus, la diva de los almuerzos reveló que se aplicará la primera dosis de Sputnik V luego de realizar la solicitud por la vía oficial con la ayuda de su nieto Nacho Viale.

Mirtha Legrand hará un festejo íntimo por su cumpleaños (Ruben Maletto/Crónica)

"Nacho me hizo todos los trámites. Tengo turno para esta semana pero no voy a decir ni cuándo ni dónde", manifestó. Y criticó: "Lo de las vacunas de privilegio me parece un horror... un horror".