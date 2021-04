El año pasado Mirtha Legrand cedió su lugar en la conducción a su nieta Juana Viale para poder resguardarse en casa ante la pandemia de coronavirus. Hace algunas semanas, la actriz lanzó la temporada 2021 de los dos ciclos de la diva de los almuerzos en la pantalla de El Trece, esto quiere decir que seguirá a cargo de la conducción por el momento. Mientras que la vuelta de la Chiqui a la televisión se hace desear.

Semanas atrás, la histórica conductora admitió en comunicación con Lío Pecoraro para "El Run Run del Espectáculo" que su regreso a la pantalla chica llegaría una vez completada su vacunación contra el Covid-19.

"No, hasta que no me apliquen la segunda dosis no voy a la televisión. Estoy esperando a que me apliquen la segunda vacuna. Han llegado muchas dosis pero no alcanzan y yo no estaba entre los primeros vacunados", expresó en su momento la artista de 94 años que por su edad se encuentra dentro de los grupos de riesgo.

Sin embargo, la espera llegó a su fin ya que Legrand recibió este miércoles la segunda dosis de la Sputnik V y lo celebró en sus redes sociales junto a una foto del certificado. "¡Llegó el día tan esperado por mi! Acabo de recibir la 2da dosis de la vacuna ¡Estoy muy feliz!", contó emocionada en su cuenta oficial de Twitter.

En ese sentido, aseguró: "Esperaré el tiempo indicado para testear mis anticuerpos y así podré volver a trabajar". Fiel a su palabra, la conductora renueva energías para retomar su labor en los medios, mientras que Juana incorpora cada vez más su propio estilo a los clásicos "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand".

¡Llegó el día tan esperado por mi!

Acabo de recibir la 2da dosis de la vacuna @sputnikvaccine

¡Estoy muy feliz!

Esperaré el tiempo indicado para testear mis anticuerpos y así podré volver a trabajar.

¡Muchas gracias a todos! pic.twitter.com/OlRWAGXDGE — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) April 14, 2021

Tanto cambió el formato de los programas desde la incorporación de la hija de Marcela Tinayre que comenzó a circular el rumor de que la producción, a cargo de Nacho Viale, prefería que la diva no retome su rol como conductora.

La polémica fue planteada en "Intrusos" donde aseguraron que la productora ya pensó en continuar todo el año sin tener en cuenta a la emblemática presentadora. Sin embargo, Juana se encargó de aclarar los trascendidos: "A la señora Mirtha Legrand no la dejamos abandonada, chicos, por favor. ¡No sean ridículos! Ella sabía todo lo que hacíamos, paso a paso, sombra a sombra", apuntó tajante.