“Mirtha Legrand tiene 93 años y está más vigente que nunca, ¿te ves a esa edad con esa energía?”, le preguntó Ismael Cala a Adrián Suar en una entrevista en el marco del America Business Forum que se realizó en Punta del Este. Con el humor que lo caracteriza, respondió: “Yo a los 93 voy a ir al programa de Mirtha, que va a conducir ella”.

Chiquita, enterada de su respuesta, no se quedó atrás: “Es cariñoso, es lindo, pero él va a tener mi edad y no va a saber ni cómo se llama”. Además, la diva de los almuerzos habló de su particular verano, en La Feliz pero sin su clásico programa.

“Me siento rara, extraña, lleno mis horas en el hotel y leo, nunca me aburro”, dijo la conductora que volverá el sábado 7 de marzo con “La noche de Mirtha”, ya desde Buenos Aires, y el domingo 8 con “Almorzando”. En sus días en la ciudad balnearia fue a catorce obras y está contenta por el buen momento del teatro.