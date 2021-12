Con tono firme en su voz, Mirtha Legrand, de manera exclusiva, le dijo ayer a Chiche Gelblung por la pantalla de Crónica HD: "No estoy aislada y me encuentro muy bien. Por otra parte, me interesa aclarar que yo solamente compartí un minuto con (Claudio) Cosano y fue, puntualmente, en el momento en que me saqué una foto en el piso del estudio. En consecuencia, no me considero contacto estrecho alguno de nadie". A todo esto, ayer se conoció el testeo que se realizó el popular modisto y que arrojó como resultado negativo.

Cabe señalar que horas de preocupación vivió el entorno de Mirtha Legrand el miércoles pasado, frente a distintas versiones que surgieron en los medios, cuando se enteraron de que Claudio Cosano había tenido que aislarse luego de haber sido contacto estrecho, supuestamente, de una persona que habría dado positivo de coronavirus.

.

El sábado pasado el diseñador estuvo presente en el estudio donde se grabó el regreso de la diva y se sacó una foto con Mirtha y Juana Viale. Esto encendió las alarmas pero, poco a poco, los protagonistas se encargaron de llevar tranquilidad al ambiente del espectáculo.

La foto de la polémica entre Mirtha Legrand y Claudio Cosano.

Sin embargo, ayer a la tarde, Cosano clarificó por completo este preocupante episodio. "Quiero aclarar que no pude haber contagiado ni el viernes, que estuve con La Chiqui, ni el sábado ni el domingo ni el lunes. De haber tenido Covid, a partir del miércoles ya hubiese tenido carga viral. Así que todos los que hablaron pelotud..., que dejen de hablarlas porque me amargaron el día a mí y la preocuparon a Mirtha al p...Ya hablé con la Chiqui y ella está re tranquila. La doctora va a extender un certificado de que el domingo me hizo el hisopado y dio absolutamente negativo, así que con eso ya está".