A sus 94 años, Mirtha Legrand se inscribió en el registro que habilitó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder aplicarse la primera dosis de la vacuna Sputnik-V. Sin embargo, la diva expresó su preocupación e impaciencia ya que todavía no recibió ningún aviso de parte de las autoridades.

“Estoy esperando que me avisen, estoy empadronada”, reveló la Chiqui mediante un mensaje de WhatsApp que le escribió a Adrián Pallares. En ese sentido, el conductor de "Intrusos" trató de llevarle tranquilidad a la conductora al poner de ejemplo lo que sucedió con su familia: “Ayer mi suegra de 90 años se vacunó y está perfecta, sin ninguna reacción adversa”. Firme en su postura, Pallares destacó: “Hay que tener un poco de paciencia”.

Mirtha Legrand todavía no fue llamada para ser vacunada.

No obstante, Mirtha se mostró molesta por la demora: “Sí, pero ya debería estar vacunada”. En la misma línea, explicó por qué todavía no le habían aplicado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus: “Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me desconocen”.

“Que le den fecha ya, que no jodan...”, disparó Pallares ante el malestar de la diva de los almuerzos. A lo que ella sentenció: “Tiene razón, con la salud no se juega”.