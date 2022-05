Mirtha Legrand asistió a la ceremonia de los premios Martín Fierro 2022 junto a su hija, Marcela Tinayre, y sus nietos Nacho Viale y Juana Viale. A los pocos días, la diva comunicó en sus redes que dio positivo de Coronavirus, aunque llevó tranquilidad a sus seguidores y aseguró que su estado de salud era óptimo y sin síntomas.

Mientras transita la última parte del aislamiento en su hogar, la figura habló sobre cómo se encuentra e indicó que este viernes volverá a ser hisopada. "Me van a hisopar de vuelta para saber si desapareció. Hoy ya hace siete días. Me había hisopado un día antes de la fiesta del Martín Fierro y me dio negativo", explicó Legrand en diálogo con Juan Etchegoyen en "Mitre Live".

Mirtha Legrand con su hija, Marcela Tinayre en los Martín Fierro.

Luego, recordó lo que sucedió después del evento de APTRA: "Luego de la fiesta, el miércoles empecé a tener algunos síntomas y el jueves pasado me hicieron otro hisopado que me dio positivo. Mañana vendrá el mismo joven del laboratorio que me manda Nacho y me hisoparán".

Hacia el final, Legrand expresó que se encuentra bien y que está a la espera de que el nuevo test de coronavirus de negativo. Vale recordar que la conductora aún está negociando su regreso a la pantalla de El Trece.

Mirá lo que dijo Mirtha Legrand sobre su recuperación tras dar positivo de Coronavirus