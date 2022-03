Mirtha Legrand, que recientemente cumplió 95 años, está haciendo sus primeras apariciones públicas luego de una larga ausencia debido al COVID-19. En esta ocasión, fue al Teatro Colón, vestida muy elegante en colores nude y barbijo haciendo juego, y habló con "Socios del espectáculo" sobre su regreso a la televisión y el posible distanciamiento laboral de su nieta Juana Viale.

Ante la pregunta de la cronista sobre si volvería a la pantalla chica, la diva dio un rotundo sí, aunque puso en duda en el canal: no se sabe si volverá o no a El Trece, ya que Nacho Viale se encuentra en plenas negociaciones con las autoridades de la emisora.

Por otra parte, hizo referencia a si compartiría su nuevo ciclo con su nieta, Juana Viale. "No no no, cada una individualmente", puntualizó.

Además, dijo que estaba "muy bien de salud" y que charló recientemente con Susana Giménez.

Mirtha Legrand y las versiones de un posible regreso a América

La Pavada del Diario Crónica adelantó que Juana Viale quiere hacer un programa distinto del de su abuela quien querría volver sólo los sábados con "La noche de Mirtha". Hay mucha especulación al respecto, pero no pasa de conjeturas hasta que se firme algo.

Sin embargo, no se sabe cuál de las dos conductoras se mudará de canal. Las dos no van a convivir en una misma emisora, y se barajó la posibilidad de que Mirtha regrese al estudio en el que hizo sus clásicos almuerzos por tantos años. Por ahora, no hay nada asegurado.