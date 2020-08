Mirtha Legrand volvió a demostrar el secreto de su vigencia y su capacidad en la conducción cuando al mediodía habló por teléfono con Juana Viale durante el transcurso del programa y conversó con los invitados, José María Listorti, Darío Barassi, Diego Pérez y Ángela Leiva.

Inclusive, aclaró que Listorti es el autor del remate de su frase que arranca con aquel "como te ven te tratan." También contó una conversación que tuvo con Adrián Suar: "Me llamó Suar hace dos semanas y me dijo: Mirtha, ¿qué te parece volver en octubre?. Le dije que estaba de acuerdo, pero con esta pandemia no se sabe. Yo estoy en zona de riesgo, me tengo que cuidar. Estoy recluida desde hace 177 días y no salgo ni al balcón. Al virus hay que respetarlo. Lo respeto a pies juntillas, por eso ha cambiado mi vida totalmente. Estoy esperando que salga la vacuna del país que sea. A mí no me importa si es de Rusia, de Estados Unidos o de China, que es de donde salió el bicho", reconoció la diva.

En su piso de Libertador pasa sus días en compañía de Elvira, su asistente, y reveló parte de sus rutinas: "Camino por la casa, leo, miro mucha televisión y descanso". Juanita, por su parte no se privó de recordar los inusuales horarios que maneja su abuela para comunicarse por WhatsApp en plena madrugada, algo que la diva reconoció: "Es que tengo el teléfono al lado de mi cama, me despierto y pienso a quién puedo llamar. Lo más gracioso es que me contestan". Diego Pérez arremetió con "¿Nunca un jogging?". Y la diva no sólo negó eso, sino que aportó más datos sobre su outfit doméstico: "Jamás me puse un jean. Nunca. No los desprecio, pero pienso que no van con mi físico, ni siquiera siendo joven. Aunque me veo en las películas y me digo: ¡Qué figurita que tenía!". Y Juana agregó que su abuela suele usar pantuflas con taco chino, todo un símbolo de su estilo puertas adentro.

Cuando Pérez le consultó sobre la marcha realizada en lunes último en protesta contra el gobierno nacional y algunas de sus medidas, la diva remató: "Soy grande, he visto toda clases de concentraciones, pero lo que he visto el otro día fue impresionante. No hay que despreciarla, menoscabarla. Además, no es cierto que gritaban", refutando al mismísimo Presidente. "Yo no escuché ni un grito, había disidentes. Chicos, la Argentina, además de la pandemia, está pasando un momento muy difícil. Vamos a tratar de darle un poco de optimismo a la gente".