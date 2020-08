Pese al distanciamiento social por la pandemia ocasionada por el coronavirus, Miriam Lanzoni reveló que se siente bien acompañada ya que además de convivir con su pareja, Christian Halbinger, aseguró que hay un espíritu en su casa.

Por primera vez, la actriz de 40 años se animó a contar su experiencia paranormal con la presencia que percibe dentro de su hogar y detalló: "Trato de no asustar porque cuando no estábamos en pandemia yo recibo a mis amigas, mi mejor amiga se queda a dormir... Pero acá en mi casa hay alguien".

"Siento que me cuida, es alguien bueno. Me súper protege y mis perros están súper alborotados. Mueven la cola en una misma dirección", confesó en entrevista con Juan Etchegoyen por "Mitre Live".

Además, relató que antes del inicio de la pandemia lo consultó con una amiga quien le confirmó la presencia del espíritu. "Le pregunté: '¿Dónde sentís?' y yo siento que está en un dormitorio instaladísimo. Va y me dice que en ese lugar hay alguien re bueno que me protege. Ella cree y percibe esas cosas, trabaja de eso además", confió.

Miriam Lanzoni con su novio.

En cuanto a sus creencias espirituales, aseguró que cree en "la reencarnación, en las alas, en las almas. Cuando la gente se muere queda el espíritu en algún lugar". Incluso expresó: "Somos energía, somos materia. Hay algo que vibra que nosotros no lo vemos pero está".

Sin embargo hizo una diferencia con la religión al manifestar que cree en Dios, "pero no el de la Iglesia". "Hay gente más o menos sensible. No creo en las religiones. Cada quién cree en lo que le hace bien", sostuvo.