Durante uno de los juegos de "Bienvendios a Bordo", Miriam Lanzoni adviritó que con Rocío Marengo hay algo que las une: las dos tuvieron un romance con el mismo hombre. Entre risas, surgió el nombre de Alejandro Fantino, quien tuvo una relación con la actriz hasta 2016.

El increíble cruce surgió cuando Guido Kaczka le preguntó a Miriam por su noviazgo actual y la modelo opinó que Christian Halbinger es "espléndido". En ese momento, la ex del conductor recordó un supuesto vínculo entre Fantino y Marengo.

"Ojo Rocío eh. Que ya tenemos antecedentes… Digo del pasado… Pero, ¿vos y yo, no? ¿Segura? ¿No estuviste con Ale (Fantino)?", disparó ante la sorpresa de su compañera de juego. "No. no, no. Yo trabajé con Ale. Pero no. Nunca estuve", descartó.

Según los rumores, Marengo se habría acercado al presentador con intenciones de entablar una relación, pero él la rechazó. Sin embargo, ella negó todo: "No pasó nada con Ale. Trabajé con él cuando tenía 19 o 20 años, era muy chiquita. Era buen compañero...".

"La verdad que en ese tiempo él tenía otra novia, pero era un momento de Fantino que todas las chicas se querían acercar a él. Yo le presenté chicas", recordó este jueves por la tarde en "Hay que Ver". Aunque, también sembró la duda: "Si hubiera tenido algo con Ale, no lo contaría".

En cuanto a las versiones que indican una fuerte insistencia de su parte para conquistar a Fantino, remarcó: "Yo no encaro, soy muy chapada a la antigua, para mí el hombre me tiene que encarar".