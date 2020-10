@jimegol20

Como toda hija de padres artistas, Minerva Casero se crió entre escenarios y un hogar en que la pintura, la música y la escritura eran parte de la cotidianeidad familiar. Desde muy chica, la menor de los Casero se maquillaba con su madre y participaba en las obras de su padre, Alfredo. "Fue mi mayor maestro cuando era chica, junto con mi mamá , que es artista. Crecí mirándolos", contó Minerva en una entrevista.

Haberse criado en ese ambiente la motivó a buscar siempre nuevos desafíos. "Yo teni a tres an os y me subí a a cantar con mi papá por decisión propia, tenía armado mi sketch", relató la artista, de 21 años.

Esa curiosidad fue el motor de su debut actoral en "Esperanza Mía". Luego, en 2017, se sumó al elenco de "Heidi, bienvenida a casa", una tira juvenil. Al mismo tiempo, Minerva terminaba el colegio secundario. "Fue una experiencia muy grosa porque empece a laburar todos los días después de clases. Hubo momentos en los que estuve muy cansada y en los que me costó mucho disfrutar de lo que tanto me gusta hacer", admitió.

Minerva se destacó en "Argentina, Tierra de Amor y Venganza".

La actuación según confesó- es una de sus pasiones, pero no es la única. Minerva es cantante y ya sacó un disco: "Nacimiento". Además, es autora de un libro de poemas e ilustraciones que aguarda fecha de publicación. "Siempre senti la escritura como una manera hermosa de expresarse", dijo en otra de sus entrevistas.

Su naturaleza artística también invade su cuenta de Instagram, donde comparte sus creaciones con las casi 800 mil personas que la siguen. Una cifra que le ganó un lugar entre los influencers favoritos de los jóvenes.

"Siempre fui muy de mostrar lo que hago en las redes sociales y de expresarme. De repente empecé a tener un montón de seguidores. Ahora comencé a subir más fotos mías, quieras o no, es lo que a la gente le gusta. Siempre pongo mis dibujos también", explicó Minerva.

Minerva Casero y Tomás Kirzsner se separaron en plena cuarentena.

FIN DE UN AMOR

Tras casi dos años de relación y convivencia, Minerva Casero y Toto Kirzner, hijo de Adrián Suar, decidieron separarse en medio de la cuarentena. La ex pareja solía compartir escenas hogareñas junto al gato que adoptaron en el inicio de la pandemia hasta que los posteos se detuvieron.

"Tenemos una unión tan fuerte que no sé si es tan común. Yo no conozco gente de mi edad que tenga un vínculo sano y fuerte. Nosotros somos híper compañeros y somos re independientes a la vez. Es un amor muy adulto", había contado Minerva hace algunos meses.

Apuesta a su faceta musical.

EL NACER MUSICAL

Hace poco más de un año, presentó su primer single: "Sireno". "Es una canción muy particular, creo que es la que más me gusta, es mi estandarte", reconoció. El disco del que forma parte, "Nacimiento", resume algunas de las influencias que absorbió desde chica. "Me hicieron ver muchísimas cosas de Björk y eso me hizo abrir la cabeza. Desde que nací la escuché. En mi casa se escuchaba también música clásica y jazz", describió.

