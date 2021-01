Fede Bal dejó atrás un complicado 2020 marcado por la pandemia de coronavirus y el tratamiento contra su cáncer de intestino que logró superar con éxito.

Tras la enfermedad, el actor se reinventó y fue uno de los participantes favoritos de "MasterChef Celebrity" hasta su eliminación de la competencia. Sin embargo, Mimi Alvarado habló de su polémica convocatoria a una fiesta clandestina y disparó sin piedad.

En el piso de "Los Ángeles de la Mañana", la novia de El Tirri confesó que no hubiera participado del evento organizado por el hijo de Carmen Barbieri junto a El Polaco y manifestó sin dudarlo: "No son mi tribu. No iría".

Fue cuando soltó una dura reflexión contra el joven: "Igual él se bajó mucho del poni ¿no? Se bajó un poco del poni, claro, después de la enfermedad y eso...".

Fede Bal se lució en "MasterChef Celebrity".

"Lo veo más tranquilo, más humilde y sencillo. Antes tenía un aire de divo, que pensaba que se llevaba el mundo por encima. Incluso en un momento hasta le habló medio mal a Marcelo en un programa", continuó.

Incluso aseguró que vio a Fede "muy agrandado". "Lo vi muy agrandado. Yo sola, no, lo vimos todos. Muy agrandado, muy”, resaltó y hasta recordó su disputa con Laurita Fernández, ex del artista: "La respeto a la conductora, bellísima, le mando un beso".

Pero, sobre la presentadora del "Cantando" enseguida aclaró: "Estoy hablando sarcásticamente. Yo no soy panqueque. Pero ya solté, estoy en otra dimensión ahora".