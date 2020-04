@Antoravinale

Mimi Alvarado es una de las mujeres más excéntricas de la farándula argentina. La puertorriqueña supo ganarse un lugar en la pantalla chica y conquistó a miles de fanáticos a través de sus redes sociales, en donde demuestra que es una mujer muy sensual.

Distanciada geográficamente de El Tirri, la mediática manifiesta que la sexualidad continúa siendo parte importante de su vida y en diálogo con DiarioShow.com se animó a contestar todas las preguntas del " Repo Hot".

¿Cuándo fue tu primera vez?

- A los 18 años.



¿Tenés alguna fantasía sin cumplir?

- No, me dejo llevar por el momento.



¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo?

- ¿Raro? Mmm no... ¡arriesgado si! En un living a la vista de todos los vecinos de en frente. ¡Menos mal que estaba oscuro!

¿Practicás la autosatisfacción?

- ¡Puede ser! ¡¿Quién no?!



¿Hiciste un trío? Y sino, ¿te gustaría?

- Nunca hice pero tampoco lo descarto



¿Usás disfraces o juguetes sexuales?

- ¡Disfraces no! Opto más por una linda y delicada lencería. ¡Juguetes tengo! Sólo para mí por el momento...



¿Con qué famoso/a tendrías sexo?

- Mis permitidos son Mario Casas, Denzel Washington, Barack Obama, Richard Gere... Cualquiera de esos cuatro.

¿El tamaño importa?

- El amor, la conexión y unas buenas manos con las uñas impecables en principio es lo que me importa. Pero, si viene bien armado ¡mejor!



¿Cuál fue el máximo tiempo que pasaste sin tener sexo?

- Dos años y piquito...



¿Cuál fue tu récord sexual?

- Al principio, hace mucho tiempo fueron diez.



¿Te ofrecieron plata a cambio de sexo?

- ¡No!

.



¿Qué es lo más te excita de otra persona?

- El contacto visual, un buen olor natural en la piel, que sea extremadamente limpio, ¡eso me pone de rodillas!



¿Mirás pornografía?

- ¡Antes si! Ahora no. Mi pornografía favorita es muy personal, la tengo grabada en mi cerebro. Solo tengo que volver a ese momento mentalmente y lo tengo todo. ¡No necesito nada más!