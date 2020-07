Por ser amiga cercana de Pico Mónaco, Milca Gili fue señalada en 2017 de ser la supuesta tercera en discordia en la relación del extenista con Pampita. El tiempo pasó, la relación terminó y los dos se casaron con otras parejas.

A pocos días del casamiento de Pico con Diana Arnopoulos, la agente inmobiliaria visitó " Los Ángeles de la Mañana" para hablar de la boda de su amigo, aunque la charla llevó a que terminara dando detalles de su desconocido noviazgo con Luciano Pereyra.

“Él nunca quiso hacer pública la relación. Pero estuvimos mucho tiempo, vivíamos juntos”, aclaró Milca cuando le preguntaron por el rumor de romance con el cantante. Sorprendida ante la revelación de la joven, Yanina Latorre indagó: “¿Por qué no te blanqueó?”. Mientras que ellas, con cara de fastidio, explicó: “Porque él es así. No me quedé mal con eso ni con él, pero sé que a él no le gusta mucho la exposición. Lo respeto”.

.

“Estuvimos juntos durante cinco años. Nunca se supo y siempre me callé. La relación era oculta para la prensa, pero después hacíamos vida normal. Terminamos como hace tres años”, detalló sincera.

Y agregó: “Yo nunca brillé. Al salir con un artista, cuando se abre la heladera la luz es para él. Es muy difícil dominar el ego. Está bueno salir con un famoso, es divertido. Está todo bien, pero también tiene su lado B y es que no sos tan libre”.

Luego volvió a intervenir Yanina y le preguntó si el cantante era celoso y no la dejaba vestirse sexy o usar tacos. Al respecto manifestó: “Si vos sabés que a la otra persona no le gusta determinada actitud, que trabajes en tele… No es algo que se proponga del día 1, sino que uno termina en ese lugar. Yo siempre trabajé de modelo. (…) Es una persona de primera y tuvimos una vida normal, pero sin prensa”. Y continuó: “Nos llevábamos 10 centímetros. Yo mido 1.80. Es difícil. Yo no usaba tacos porque me gustaba estar más cerquita para chusmear, darle un beso”.

Por último, argumentó por qué terminó su relación con Pereyra: “Yo no cambié y él no aceptó. ¿Si es cierto que uno de los problemas fue que no me quise ir a vivir a Luján? No, era una pareja muy democrática. Yo soy muy buena persona pero tengo mis límites. Yo sentía que no tenía mucho voto en la relación. Era lo más del mundo pero… ¡Besito!”, concluyó filosa.