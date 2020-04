Desde su casa en plena cuarentena obligatoria por el coronavirus, Mike Amigorena recordó cuando le hizo una propuesta "indecente" en vivo a Mirtha Legrand.

Entre risas, el actor contó la llamativa anécdota en la mesa de la diva: "Le dije a la señora, ¿viajamos y comemos rico Mirtha? Pero ella me dijo que no".

"Fue hace cinco años cuando uno estaba para cualquier arreglo. Dije 'quizás es el camino por acá'. ¿Qué hubiese pasado si habría dicho que sí? Los dos estaríamos en París", agregó.

Y luego explicó: "No es que agarraba lo que venía, pero bueno llega un punto en tu vida que decís 'quiero a alguien realmente realizada y que me brinde cariño'".

El artista no se quedó ahí ya que continuó con humor: "Con Nacho y Juanita no hubiese tenido problemas, ellos son muy modernos. Con Elvira, la persona que la asiste, sí porque no me hubiera dejado pasar una. No me hubiese dicho dónde guarda las cosas".

Sobre cómo imagina su intimidad con la conductora, aseguró: "Tendríamos casas separadas, prefiero la independencia pero también para que se extrañen los cuerpos".

"Mirtha siempre fue una señora muy hermosa. No sé qué me habrá pasado ese día, no sé cuál fue el menú. (risas)", concluyó haciendo referencia a cómo surgió su pedido a Legrand.

¡Mirá el video!