Durante las últimas semanas, hay un fuerte rumor alrededor de Mica Viciconte y " MasterChef Celebrity 3". Una versión indica que la modelo está esperando su primer hijo junto a Fabián Cubero, su pareja. Sin embargo, todavía no hubo confirmación por parte de la influencer y las dudas siguen creciendo.

Como ya es habitual, la competencia de Telefe tuvo una noche temática en la emisión del jueves. Germán Martitegui tuvo la visita de sus dos hijos, por lo que todo estaba ambientado con cosas relacionadas a bebés. Incluso fue invitado Topa para que brinde tips de cocina para chicos, algo que le causó muchos problemas a las celebridades.

La velada parecía ideal para Viciconte, quien podría dar la noticia en el programa del que participa. Apenas se dio las consignas, sorprendió con una particular frase: "Tengo un quilombo, estoy pensando en sí tener hijos. Mirá lo que te digo". De todos modos, no fue el único momento en donde parece haber dejado ciertas huellas.

Luego de presentar su plato, que fue el mejor de la noche, el conductor no dejó pasar la chance. Santiago del Moro consultó sobre los rumores que llevan semanas: "¿Hay algún anuncio?". Sin embargo, ella no dejó lugar a dudas con un rotundo "No". El animador volvió arremeter y se llevó una particular respuesta.

"¿Y en el futuro cercano?", agregó. Allí, causó sorpresa por la puerta abierta que dejó: "Puede ser". Por último, la ex participante de "Combate" se sinceró con sus deseos: "Me encantaría ser mamá".