En las últimas semanas, Mica Viciconte y Fabián Cubero se vieron envueltos en rumores de que posiblemente estaban esperando a un primer hijo. Ninguno de los dos hizo comentarios al respecto, pero ahora, la modelo habló sobre el tema en "Podemos Hablar".

La historia de que la modelo podría estar a unos meses de convertirse en madre por primera vez cobró más sentido desde que Viciconte visitó el programa de Pampita, "Pampita Online": “Me dijeron que hay que esperar tres meses para decirlo. O sea que si lo estuviese, tampoco lo diría porque tendría que esperar ese tiempo por un tema de seguridad".

Mica Viciconte negó los rumores de embarazo y apuntó contra Nicole Neumann

En su paso por el programa de Andy Kusnetzoff, la figura zanjó todos los rumores: “No estoy embarazada. Se comentó varias veces, pero esta vez fue al hueso. Dijeron: ‘Sí, Micaela está embarazada de dos meses y está esperando hasta el tercero’. Y la realidad es que no estoy embarazada".

“Como siempre digo, deseo ser madre, pero no sé si justo ahora, aunque me van a decir que nunca se sabe el momento. Sí es algo que hablé con mi pareja, obvio. Es algo que está charlado. Y cuando tengamos ese tiempo y estemos más tranquilos, seguramente, avanzaremos con eso”, aclaró al conductor.

“La verdad es que no estoy ni en el primer mes, ni en el segundo ni nada. No estoy”, manifestó Viciconte en PH

“La verdad es que no estoy ni en el primer mes, ni en el segundo ni nada. No estoy. ¡No sabés la cantidad de familiares que me llamó! Mi papá me escribió el Día de la Madre y me dijo: ‘Te quiero desear feliz día’”, comentó sorprendida sobre las personas que pensaban que estaba esperando su primer hijo.

Finalmente, la modelo disparó contra Nicole Neumann, quien opinó de los rumores: “Para tener un hijo no hay que consultarle a nadie. Cuando quiera tenerlo lo voy a charlar con Fabi en ese momento. Es un acto de amor. Y es una decisión de él y mía”.

