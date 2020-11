La relación de Mica Viciconte y Fabián Cubero está más firme que nunca. En medio de rumores de embarazo, la pareja se mudó a un nuevo hogar y se muestra muy enamorada.

Sin embargo, Mica llamó la atención al dar un peculiar detalle de su relación con el futbolista. En diálogo con Pampita, la mediática contó que no se dicen "te amo" con Poroto.

"Tenemos un humor diferente, digamos. No es que no nos queremos, ni mucho menos, sino que el tema es que no lo aplicamos. Él, seguramente, lo aplicaba en su vida anterior y yo lo apliqué solamente en mi primera relación. Y creo que tiene un porqué el que no diga ‘te amo’", reveló Viciconte en "Pampita Online".

Y detalló: "Yo creo que, como sufrí con una persona que me dijo tanto ‘te amo’ y después me terminó (siendo infiel) entonces dije '¿para qué me lo decía tanto?'”.

Por último habló sobre el revuelo que implicó mudarse de un departamento pequeño a una gran casa en un country. "A Fabián le da todo lo mismo y yo hace tres días que estoy estresada, limpiando, ordenando, que el cuadro, que el sillón y él dice 'yo soy feliz así'".