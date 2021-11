Si bien ya se sabía hace bastante porque lo había revelado Fernando Piaggio en "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, Mica Viciconte emocionó a todos en "MasterChef Celebrity 3" al confirmar que está embarazada de Fabián Cubero.

La ex "Combate" compartió el tierno momento a través de sus redes sociales en el que le contaron a toda su familia, incluídas las hijas del exfutbolista con Nicole Neumann, que se encontraban en la dulce espera de su primer hijo juntos, a quien decidieron llamar Luca.

En medio de la organización que tiene que llevar a cabo antes del nacimiento de su primogénito, Mica visitó "Cortá por Lozano" y reveló cómo reaccionó Nicole Neumann a la noticia de su embarazo.

Si bien no fue nada directo, en cuanto se conoció que la pareja está esperando un hijo, la modelo compartió una enigmática frase en sus redes que dejó a todos pensando: "Gracias por lo que soy, gracias por todo lo que hay en mi vida, gracias por todo lo que se fue, gracias por las nuevas oportunidades, gracias por mi salud, gracias por cada experiencia. Gracias, gracias, gracias".

En ese sentido, la participante de "MasterChef Celebrity 3" aseguró que no recibió ningún mensaje de la ex pareja de su novio: “No, no, nada, nada. No pasa nada, yo estoy contenta y me parece que es lo importante”.

Luego, Verónica Lozano se mantuvo muy positiva por una posible mejoría en su vínculo familiar: “Ya va a llegar la situación de felicidad de la familia ensamblada y toda esa cuestión”. Entonces, Viciconte coincidió con la conductora: “En el video donde les contamos a todos se puede ver cómo mi mamá, el novio de mi mamá, mi papá, están todos juntos; yo lo tomo de una forma más natural, y es así”.

