Mica Viciconte está transitando las 24 semanas rodeada de mucho amor, popularidad gracias a "MasterChef Celebrity 3" y con la compañía de lujo de Fabián Cubero y sus hijas Indiana, Sienna y Allegra.

"Fabián la lleva bien, es re compañero, tuvimos una charla y le expliqué que es algo que no puedo manejar que necesito más atención y él no tuvo problema y puso quinta. Está atendiéndome", explicó Viciconte a "Agarrate Catalina" por La Once Diez.

.

Además, contó que el ex de Nicole Neumann tuvo una charla de padre a hijas con respecto a la llegada de Luca. "El que habló con las chicas fue Fabi. Hablaron los cuatro sin mí. Hubo pedidos como 'hay que colaborar un poquito más’, pero pavadas como poner la mesa. Ellas son un amor, son nenas, me tocan la panza", dijo Viciconte, dulcemente.

Por otro lado, contó cómo la están atacando los cambios hormonales de su embarazo y cuáles son sus principales antojos.

Mica Viciconte y Fabián Cubero, en la dulce espera.

"Fabián se está encontrando con un demonio en vida", dijo con respecto a sus cambios de humor. Y con respecto a lo que necesita comer, indicó que no necesita demasiado: "Solo necesito que en la heladera haya frutas, siempre me gustaron y se potenció con el embarazo".