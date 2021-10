Ante el escándalo del momento entre Wanda Nara y Mauro Icardi con la China Suárez como tercera en discordia, Mica Vicionte confesó que interrogó a Fabián Cubero para saber si la actriz se comunicó con él en alguna oportunidad.

La modelo y el exfubolista de Vélez Sarsfield pasaron por el ciclo "No es tan tarde" de Germán Paoloski en Telefe y hablaron del tema que tiene al país en vilo.

Por el debate que surgió, Viciconte no tuvo problema en admitir que le preguntó a su novio si la China intentó hablarle. “Salió este tema, estábamos en la cama y le pregunté ¿te escribió? Y me dijo que no”, explicó la futura participante de "MasterChef Celebrity 3" ante las cámaras.

El conductor redobló la apuesta y le preguntó al deportistas cómo actuaria si la actriz efectivamente le mandara mensajes, a lo que Cubero indicó que simplemente lo ignoraría. “No contesto”, respondió muy seguro.

Cuando le preguntaron si le contaría a su novia en caso de que Suárez llegara a escribirle, Cubero dijo que no lo vería necesario. “¡Sí! ¡Me contás! Porque igual me voy a enterar”, retrucó Micaela entre risas.

Hace unos días Viciconte confirmó su participación en el reality Masterchef 3, y en relación a los mensajes entre el jugador del PSG y la expareja de Benjamín Vicuña que se viralizaron, opinó que "lo de Icardi es imperdonable, pero lo de ella también". Y cerró: “No me gustaría tener una amiga así y no me gustó lo que dijo porque se metió en la boca del lobo… El hombre se estaba separando… No se separó."

¡Mirá la entrevista de Mica Viciconte y Fabián Cubero!