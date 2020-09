Este verano, y hasta que arribó a nuestras vidas la pandemia de Covid-19, en Villa Carlos Paz "Atrapados en el museo" era uno de los éxitos de la temporada. Pero tras bambalinas se vivieron varios chispazos, sobre todo entre Julieta Prandi y Flor Torrente.

Según trascendió en aquel momento, ambas se llevaban muy mal, aunque tampoco Prandi habría congeniado nunca con el resto del elenco del que también participó Mica Viciconte. De hecho, Julieta terminó yéndose de la obra antes de iniciar la gira que finalmente se suspendió por la cuarentena.

Hace unos días Prandi se refirió al tema en "Estelita en casa": "Es mejor compartir camarín con una modelo. No tengo nada contra el rubro de la ficción. Con Flor Torrente no pegamos tanta onda en el verano y tuvimos malos entendidos que nunca hablamos. Hubo una vibra rara, no se habló".

Por su parte, Torrente había señalado en "Hay que ver": "Debería charlar con ella porque se corrió mucha información, chats paralelos, grupos. Y nada que ver, somos todos adultos y algunas personas tienen más feeling con unas que con otras. Eso no quiere decir que haya mala onda con nadie".

Este miércoles en el "Cantando" la novia de Poroto Cubero reflotó el tema y comentó: "Yo trabajé con Juli en Incorrectas y la pasamos bien. Incluso había buena onda".

Micaela intentó analizar los motivos de por qué cree que Julieta la pasó tan mal ese verano, en que ella venía de una separación complicada de Claudio Contardi, con quien estuvo casada diez años: "Yo creo que ella sentimentalmente la estaba pasando mal y quizá no pudo adaptarse. Ella creyó que nosotros estábamos en contra de ella y nada que ver".

Y agregó: "Ella el último día planteó que nosotros le hacíamos la vida imposible. Hizo ese planteo, pero todos somos adultos. A vos te pinta ir a tomar un café con tal persona y no invitás a todos. Se armaban esos grupos. Yo un solo día los invité a casa, que hice pastas, y ella vino. Pero ella se cree su propia película. Nadie tenía un problema con ella, porque no había nada".

Prandi, en su Twitter, atinó a escribir, sin dar nombres: "Qué dice señora. Actualizar. Yo estoy en paz. Usted debería hacer lo mismo. A no ser que le sirva, claro". Además, cuando una fan de Mica le preguntó porque no saltó de la misma manera cuando Flor Torrente habló de ella, Prandi respondió: "Me llamó para pedirme perdón y hablamos. Ninguna discusión me interesó jamás. Esta no es la excepción. Y repito, yo estoy en paz".