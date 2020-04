Esta semana, Nicole Neumann dejó que sus hijas visiten su padre, Fabián Cubero, luego de que el futbolista cumpliera la cuarentena de 14 días por haber vuelto de vacaciones con Mica Viciconte. Sin embargo, la modelo tiene pánico de que las pequeñas se contagien con coronavirus por lo que dejó indicaciones muy claras.

"Van en un auto de una casa a la otra. Me daba miedo porque allá es departamento y el tema de la gente que sube al ascensor, que respira, estornuda ahí adentro, los botones. Todo eso me daba pánico", aseguró y detalló: "Las mandé con guantes, con barbijo, les pedí por favor que hasta que no estén adentro de la casa del papá no se lo sacaran y que no tocaran nada. Les mandé un tachito de vitamina C para que tomen todos los dias y que por favor traten de comer lo más sano posible: frutas, verduras, cosas que le hagan bien al sistema inmunológico".

Mica Viciconte, que ahora está al cuidado de Indiana, Allegra y Sienna junto a "Poroto", habló de cómo se tomaron los pedidos de Nicole.

La pareja con Indiana, Allegra y Sienna.

"Hay un problema y no hablo de ella en particular, pero gente que pasa a transmitir pánico, que no está bueno. Primero quiero decir algo: tanto Fabi como yo somos adultos, tenemos la capacidad de si no entendemos algo consultar, averiguar, preguntar, sabemos cocinar", comenzó a decir desde su casa en diálogo con "Nosotros a la mañana".

Y luego se refirió a la dieta de las nenas, ya que su mamá es vegana: "Después si hay un tema particular, de última se pueden mandar viandas, no hay ningún problema y me ahorro cocinar".

Para terminar, Viciconte habló del miedo de Nicole al ascensor del edificio donde viven: "Se toman medidas, hay palillos descartables, se limpia todo el tiempo. No es que somos inconscientes y estamos todos estornudando por todos lados, hay que informarse bien. Los chicos entienden todo".