Los problemas entre Nicole Neumann y Fabián Cubero no paran. El domingo la modelo se acercó a la Comisaría Nº 12 para denunciar a su ex por no devolver a sus hijas Indiana, Allega y Sienna según lo acordado en el régimen de visitas.

La ex pareja había organizado que las pequeñas se fueran de vacaciones con su padre del 8 de enero al 1 de febrero. Sin embargo, pasados dos días de la fecha, una de sus hijas le avisó a su mamá que seguían en Villa Carlos Paz donde Cubero se instaló para acompañar en la temporada teatral a su novia Mica Viciconte.

Al ser consultada sobre la denuncia, Mica intentó evadir el tema. "No estoy al tanto de nada", aseguró en diálogo con "Infama". Sin embargo, acotó: "Lo que te puedo decir es que Fabián cumple con las cosas que tiene que cumplir” y agregó: "Lo hacen quedar como un hijo de puta".

Por último, reveló que decidió cambiar su actitud frente a los problemas entre su pareja y su ex. "Al principio me involucraba mucho y me afectaba. Con el tiempo me di cuenta que no me servía y me abrí. Es el día de hoy que no tengo idea del tema. Con el tiempo se va a ver quién tiene razón y quién no, es muy delicado".