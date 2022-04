El domingo se realizará la esperada final de " MasterChef Celebrity 3" en la que participarán Mica Viciconte y Tomás Fonzi. El pasado jueves Juariu fue eliminada, en lo que representó la última semifinal del ciclo y solo faltan horas para conocer el nombre de la persona que se coronará campeón de la tercera temporada.

Dicho episodio final se grabó hace semanas, por lo que lo único que falta conocer es el anuncio que se hará el día lunes. Apenas se realizó dicho programa, aparecieron versiones sobre lo ocurrido en el estudio de grabación. Por ejemplo, Rocío Marengo y Fabián Cubero publicaron fotos en sus redes sociales indicando que la modelo estaba en la final, aunque faltan muchos capítulos para conocer ese desenlace.

En busca de despegarse de los rumores, Mica Viciconte podría haber cometido un error en un reportaje que brindó en "LAM". A pesar de que fue un reportaje breve mientras se subía al coche, reveló algunos detalles que podrían delatar lo que se verá el domingo en Telefe.

Mica Viciconte podría haber revelado el resultado de la final de " MasterChef Celebrity 3".

"No gané, chicos. No tengo idea", respondió con velocidad ante el mencionado caso de Rocío Marengo. Además, le consultaron por su pareja y comentó intentando evitar el momento: "Chau, no puedo hablar porque trabajo".

El lunes se conocerá si la ex "Combate" podrá llevarse el primer premio o será para Tomás Fonzi, quien se destacó en las cocinas desde que comenzó el programa. Mica Viciconte se mantuvo como una de las participantes más polémicas, por lo que siempre lidió con las críticas en las redes sociales.