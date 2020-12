Mica Viciconte compartió una graciosa anécdota sobre su juventud y cómo se vio influenciada por el estilo vanguardista de Celeste Cid, pero reveló que el resultado no fue el esperado ya que terminó de la peor manera.

En su rol como panelista en "Pampita Online", la modelo contó que durante su adolesencia se rapó la cabeza para parecerse e imitar el estilo de la actriz.

Mica Viciconte quiso imitar a Celeste Cid...¡y le salió horrible!

"Yo me rapé, así que eso lo haría; no tendría problema. Me rapé todo el pelo... Me quedaba re mal, eh... No sabés lo que era", manifestó mientras al aire de ciclo de Net TV analizaban el nuevo estilo de Miriam Lanzoni.

.

"En ese momento, ¿te acordás que estaba Celeste Cid con el pelo bien corto, muy cortito? Uno se cree que es Celeste Cid, y bueno.... El tema es que me rapé... Un horror, un horror. Y me dejé dos mechones rubios, no sabés lo que era", cerró entre risas junto a a sus compañeras.