Mientras el escándalo por la separación y divorcio de Fernando Gago y Gisela Dulko escala cada vez más, e incluso el futbolista se habría mudado con su amante, Verónica Laffitte, ahora se sumó una voz al conflicto. Se trata de Mica Vázquez, que puso el grito en el cielo cuando en un juego de "Pasapalabra" le mostraron una imagen de Gago y Dulko, ya que la actriz fue la novia del director técnico y no terminó en buenos términos con él.

Mica Vázquez estuvo como invitada en "Pasapalabra", y en uno de los juegos, en donde se debe adivinar una canción internacional, le pusieron una pista que la descolocó. En las pantallas del programa mostraron una imagen de Fernando y Gisela.

“Chicos, ¿me pusieron la foto de mi exnovio por algo?", dijo ni bien miró la imagen, causando la confusión del conductor Iván de Pineda. Luego aclaró poniendo un poco de humor: "No, todo bien. Yo me separé y a los 6 meses se casó con ella, pero bárbaro. No pasa nada. Está bien, me lo merezco, producción”.

Fernando Gago y Mica Vázquez fueron novios y hasta vivieron juntos en España.

“Ni escuché cuál era la pista. Miré la foto y me nublé. ¿Viste cuando recordás cosas lindas? Esto me dio como escalofríos", continuó, ya dando algunos datos de cómo terminó su vínculo con él.

"¡Tres pibes tiene! No hablo a menudo con él, pero me fui a vivir a España con él y tengo la mejor. Después, un día nos separamos y a los 6 meses se casó con ella”, expresó, ya sin filtro.

Viendo la cara de sorpresa de Iván, siguió bromeando: “Dame el punto Iván porque me cag… con la foto de mi ex y su esposa”. Los comentarios, siempre con un toque de ironía, también iban destinados a Gisela, quien ahora se comenta que fue manipulada por la amante de Gago para que dejar a su marido.

“Gisela Dulko, una gran tenista argengentina", quiso poner paños fríos De Pineda. Pero Micaela volvió a pegar duro: “Retirada. ¡Estaba re caliente!".

"Me separé cuando tenía 22 años… igual atengo algo para decirle. ¡Fer, el nombre del segundo hijo es el que habíamos hablado! No, es todo un chiste. No hablo hace bastante, pero te juro que tengo la mejor”, concluyó.

Mirá el video de Mica Vázquez hablando sobre su relación con Fernando Gago